Shows gratuitos de Sater e Espíndola marcam reinauguração da Casa do Artesão

No dia 19 de março, a Casa do Artesão de Campo Grande será reinaugurada e contará com apresentações musicais de Gabriel Sater e Geraldo Espíndola a partir das 19h. O evento será gratuito e terá como objetivo valorizar a cultura de Mato Grosso do Sul.

O prédio, que completa 100 anos em 2023, passou por uma restauração que incluiu mudanças na pintura, climatização, construção de vitrines e até de um café.

Localizado na avenida Calógeras, nº 2050, Centro, o ponto turístico é tombado como patrimônio histórico estadual e abriga o acervo da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

