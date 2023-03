Senado define próprio expediente em só três dias por semana e três semanas por mês

Na primeira reunião após terem emendado o feriado de Carnaval, no início de março, os senadores decidiram se autoconceder semanas reduzidas de trabalho com aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Segundo o Estadão Conteúdo, foi definido que só serão votados projetos às terças, quartas e quintas-feiras. Segundas e sextas terão sessões não deliberativas, o que significa que os parlamentares não precisarão trabalhar nesses dois dias, pois não será considerado falta.

Os senadores também instituíram o mês de três semanas. Funcionará assim: na última semana do mês, o trabalho será remoto e “com pauta tranquila”. Na prática, o senador só precisará trabalhar nove dias num mês em Brasília.

Ainda em fevereiro, no dia 28, os senadores decidiram ainda que, às terça e quartas-feiras, o expediente começa só à tarde. O início programado é às 14h, mas votação mesmo só a partir das 16h. Estão liberadas no período da manhã, no entanto, sessões nas comissões temáticas.

Os senadores só têm desconto no salário se faltarem nas votações em plenário, sessões que começam às 16h.