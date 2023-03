Câncer do colo do útero: ginecologista esclarece mitos e verdades 

Com a chegada do mês de março, é importante lembrar da campanha Março Lilás, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção e combate ao câncer do colo do útero. O HPV é o principal causador deste tipo de câncer, sendo transmitido principalmente por meio do contato sexual.

De acordo com especialistas, cerca de 80% das mulheres com vida sexual ativa podem ser infectadas pelo vírus, que possui centenas de tipos diferentes. É por isso que a realização de consultas de rotina e exames preventivos é tão importante para a detecção precoce da doença.

Para esclarecer alguns mitos e verdades sobre o assunto, a Dra. Mariana Lobato, ginecologista e obstetra, traz algumas informações importantes:

Mito: Apenas mulheres promíscuas contraem HPV. Verdade: Qualquer pessoa que tenha contato sexual pode contrair o vírus do HPV, independentemente da quantidade de parceiros sexuais que já teve.

Mito: O uso de camisinha é suficiente para prevenir o HPV. Verdade: Embora a camisinha possa ajudar a reduzir o risco de infecção, ela não oferece proteção completa contra o vírus. Isso porque o HPV é transmitido por contato de pele a pele, e não apenas por fluidos corporais.

Mito: O HPV só afeta mulheres. Verdade: Embora o câncer do colo do útero seja mais comum em mulheres, o HPV também pode causar câncer em homens, especialmente no ânus, pênis e garganta.

Mito: O HPV tem cura. Verdade: Não há cura para o HPV, mas a maioria das infecções desaparece espontaneamente dentro de dois anos. No entanto, algumas infecções podem persistir e levar ao desenvolvimento do câncer.

É importante lembrar que a melhor forma de prevenir o câncer do colo do útero é através da realização de exames preventivos, como o Papanicolau e o teste de HPV. Portanto, não deixe de agendar suas consultas de rotina com um profissional de saúde de confiança e se informe sobre a prevenção da doença.