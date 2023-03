Acidente envolvendo ônibus mata motociclista em Rio Brilhante

Fernando Da Silva Ferreira, 51, morreu após parar embaixo de um ônibus enquanto pilotava uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, por volta das 13h, desta quinta-feira (02), em Rio brilhante – a aproximadamente 163 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o Rio Brilhante em Tempo real, o ônibus seguia pela Avenida Lourival Barbosa quando adentrou na rua Manoel Gonçalves de Oliveira bairro Catulino Rodrigues, quando a moto atingiu no lado direito do ônibus.

A moto e o corpo ficaram embaixo do veículo e o motociclista teve morte instantânea. Após cerca de 10 metros o motorista do ônibus parou com a moto e o corpo embaixo do veículo de trasporte escolar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Fernando já estava morto. A polícia militar e a Polícia Civil bem como agência de trânsito estiveram no local isolando a área para o trabalho de perícia.

O delegado Goethe Arce, requisitou imagens de câmeras de segurança da região que podem ajudar a entender o fato. O motorista do ônibus permaneceu no local e foi encaminhado para os procedimentos de praxe.