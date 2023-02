Fevereiro Laranja: Hematologista explica curiosidades sobre a leucemia

Popularmente conhecidas como câncer do sangue, as leucemias atacam os glóbulos brancos do sangue, responsáveis pela defesa do nosso corpo. A doença acomete crianças e adultos, incidindo mais nos homens do que em mulheres, porém, pode variar em relação ao tipo crônica (agrava-se lentamente) ou aguda (as células leucêmicas crescem de forma rápida e a doença se torna grave em pouco tempo). O médico hematologista de Campo Grande, Luís Henrique Mascarenhas, fala sobre dúvidas frequentes sobre a doença.

Ter informações corretas e estar consciente sobre a importância em ser doador de medula óssea é fundamental, especialmente porque o transplante é a única chance de cura para muitas pessoas.

As leucemias geralmente não apresentam sintomas em seus estágios iniciais?

Além de dificilmente apresentar sintomas no início, os sinais variam de pessoa para pessoa e conforme o tipo de leucemia. Eles podem incluir febre inexplicável, sensação de fraqueza e fadiga persistente, perda de apetite e de peso inexplicável, sangramentos e hematomas que aparecem com facilidade, dificuldade para respirar, anemia, suores noturnos, inchaço dos gânglios linfáticos, dor nos ossos ou nas juntas, entre outros.

A leucemia tem cura?

Hoje, todos os tipos de leucemias são tratáveis e, na maioria das vezes, podem ser curados, chegando a 80%, mas assim como outros tipos de doença, o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento.

Um doador pode doar medula óssea mais de uma vez?

Como a medula óssea se regenera logo após a doação, a pessoa pode doar novamente após sua recuperação. O recomendado é um intervalo em torno de seis meses para doar novamente.

Doar medula óssea não representa risco para o doador?

O volume retirado do doador é de, no máximo, 15%. Esta retirada não causa nenhum comprometimento à saúde e, dentro de poucas semanas, a medula óssea do doador estará inteiramente recuperada.

A exposição a produtos químicos aumenta as chances de leucemia?

A exposição a produtos como agrotóxicos, pesticidas e herbicidas pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da doença. Por isso, quem trabalha ou manipula esses produtos com frequência deve ter atenção redobrada e manter seus exames em dia.

A leucemia linfoblástica aguda (LLA) é mais comum em crianças do que em pessoas na fase adulta?

Normalmente, em crianças esse tipo da doença apresenta sintomas associados, como palidez, manchas arroxeadas no corpo, cansaço excessivo, gânglios aumentados e febre. Ao notar esses sintomas é muito importante procurar um médico imediatamente para ser feito o diagnóstico precoce.

O transplante de medula óssea é a única chance de cura para muitas pessoas?

Muitas vezes o transplante é a única esperança de cura para milhares de pessoas. Para ser um doador voluntário é preciso fazer o cadastro no Redome (Registro de Doadores Voluntários de Medula Óssea) por meio dos Hemocentros, ter entre 18 a 55 anos, estar em bom estado de saúde, não ter doença infecciosa transmissível, como hepatite e HIV, não possuir histórico de câncer, doenças hematológicas ou autoimunes.

Com informações da assessoria de imprensa.

