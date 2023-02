Flamengo perde para o Al-Hilal e se despede cedo do Mundial

Os dois gols do atacante Pedro não foram suficientes para classificar o Flamengo na semi-final do Mundial de Clubes, na tarde desta terça-feira (7), em Marrocos. O time carioca perdeu por 3×2 para o Al-Hilal com dois pênaltis decisivos para o resultado.

Em Tânger, o Rubro-Negro começou muito nervoso em campo e viu Matheuzinho fazer pênalti em Vietto com apenas dois minutos de bola rolando. No fim do primeiro tempo, quando o resultado ainda marcava o empate de 1×1, Gerson levou o segundo amarelo e foi expulso do jogo após ter feito o pênalti fez o time da Arábia Saudita marcar o segundo gol.

Com isso, não restou opção ao Flamengo a não ser ir para o tudo o nada. E, com sua qualidade, o time carioca conseguiu diminuir nos acréscimos, com Pedro fazendo seu segundo gol na partida, mas não foi o suficiente. A derrota marca a segunda eliminação do técnico português Vitor Pereira no Fla. Acesse também: Batata foi o ‘vilão’ da cesta básica de janeiro com alta de 21,36%