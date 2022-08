Há um ano usando ozonioterapia em 180 pacientes, médico afirma ter 100% de resultados positivos

Mestre em acupuntura e especialista em ozonioterapia, o médico é fisioterapeuta fala da novidade trazida por ela aos pacientes da Capital Sul-mato-grossense.

Procurado principalmente para tratar obesidade, Samir explica como é o início da aplicação e os resultados de quem opta pela ozonioterapia.

“O fator principal, além de estética é o de perder gordura, principalmente pacientes que tem diabete. Nestes caso, por exemplo, todo gordura abdominal é sempre avantajada e toda doença, geralmente se concentra nessa região”, detalha o especialista.

Ele continua a explicação afirmando o efeito da ozonioterapia e fala também do processo desde a avaliação ao início do tratamento.

“O ozônio queima essa gordura que é expelida por meio das fezes, urina e até no suor, pois o método é um tratamento, por meio de um cilindro de oxigênio medicinal que transporta para um aparelho que o transforma em mais uma molécula de oxigênio. Saí do cilindro em O2 passa por outro aparelho que trabalha em 15 mil volts e isso é transformado em ozônio”, detalha o médico.

Sobre os efeitos fisiológicos do ozônio o especialista afirma serem vários os benéficos ao corpo.

“Anti-inflamatório puro, analgésico, antioxidante, aumenta imunidade, anti-bactericida e fungicida” diz Samir.

São mais de 260 patologias, além de dor e obesidade, que podem ser tratada com ozonioterapia, entre elas, cardiovasculares, cardiorrespiratórias, pacientes auto-imunes.fibromialgia, artrite entre outras.

“Já está comprovado que em muitos casos o ozônio cura. Tenho casos de pacientes com câncer que obtêm resultados positivos”, relata.

Samir Tannous explica que tudo começa por uma consulta de avaliação. “O paciente chega aqui no consultório reclamando de dores na coluna, certo? Neste primeiro contato, necessariamente temos que saber entre doze técnicas de tratamento com ozônio, qual será a melhor para o caso. Uma das mais indicadas neste caso é a intra-articular indo em articulações mais rígidas”, afirma.

Ainda sobre hérnia de disco o médico diz que três técnicas são utilizadas. “Neste caso vamos de intra-articular para diminuir. O retal para se trabalhar todo o sistema para aumentar a imunidade e combater e não deixar voltar a hérnia. E o outro é para trabalhar a circulação”, informou o especialista.

No caso de pacientes obesos é necessário um exame feito na consulta mesmo. Isso para questões sistêmicas. O exame é chamado de ressonância bioquímica. “É uma caneta software que a pessoa segura com o aparelho ligado. E conexão com um computador ele vai ler 42 diagnósticos. Em um minuto eu tenho uma checagem completa de seu corpo”, explica.

Para aquisição do aparelho o médico fez um treinamento de seis meses na Capital Paulista, para somente após isso utilizar o aparelho. “Esse exame nos dá um diagnóstico completo do sistema imunológico do paciente. Sabendo das necessidades iniciamos a aplicação”, disse Samir.

Sobre os resultados da ozonioterapia, Samir Tannous dá exemplo de pacientes obesos que perderam peso em questão de semanas. “Uma delas veio ontem aqui no consultório. Ela me disse que perdeu em doze sessões quatro quilos, ou seja, um quilo de gordura, massa gorda a cada semana. Isso por conta do anti-inflamatório e antioxidante. Ele queima a gordura principal e não apenas líquido”, afirmou.

Sobre a acessibilidade ao tratamento o médico atende por tabela social e diz que quem quer tratar deve apenas agendar a primeira consulta. “Esse tratamento está em fase de estudos. Porém, ainda não temos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), mas eu abro meu consultório para pessoas que ganham até um salário mínimo eu trato de graça. Independente da patologia”, disse Samir.

Desde que, seja por questões de saúde. “Nestes casos peço exames e aí é a responsabilidade do paciente em me trazer para iniciar o tratamento”, informou.

Samir Tannous atende por tabela social e o valor da consulta é tabelado. “Uma consulta particular hoje custa em torno de R$ 500. Aqui custa R$ 350,00 isso para qualquer paciente”, afirma.

Para iniciar qualquer tratamento é necessário agendar pelo telefone do Instituto de Medicina Integrativa: (67) 99158-3665.