Morre Anderson Barão apresentador da TV educativa

Morreu aos 42 anos, o apresentador, Anderson da Silva Ribeiro, mais conhecido como Anderson Barão. O comunicador enfrentava um câncer no intestino e estava internado no Hospital da Cassems e na noite de ontem (20), não resistiu ao câncer que já estava em grau avançado.

O jornalista e colunista do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, Bosco Martins, postou nota de pesar em um grupo de jornalistas da cidade. Na nota Bosco diz que a morte foi confirmada pela família.

“Amigos e amigas passavam das 23h desta sexta-feira (19), quando a mãe, dona Roselene da Silva Ribeiro, do nosso querido Anderson Barão confirmou sua passagem para outra vida’, disse o jornalista Bosco Martins.

O governador Reinaldo Azambuja, lamentou a morte por meio de nota nas redes sociais do PSDB/MS. “É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte do nosso fiel amigo tucano, Anderson Barão. Barão Iniciou sua trajetória na juventude do partido, onde se tornou presidente de honra e participava ativamente dos encontros, reuniões e campanhas do nosso ninho. Barão, você nos fará falta, mas sempre será lembrado por sua alegria e dedicação. Desejamos força aos familiares”, registrou o governador como presidente regional do PSDB.

Parceiro de partido e candidato a deputado estadual, João César Matto Grosso, também lembrou do amigo e lamentou a perda nas redes sociais. “O ninho tucano se despede com muito pesar do amigo, Anderson Barão, que nos deixa precocemente aos 42 anos. Um excelente comunicador, que se destacava pelo bom humor e alegria por onde passava. Que Deus possa confortar a família e amigos nesse momento de tamanha consternação e acolha em sua eterna morada” finalizou. João Cézar.

Atualmente, o comunicador Anderson Barão atuava como locutor na rádio Educativa e apresentava um programa na grade da emissora. Anderson também já ocupou a função de gerente da rádio. Barão também era ator e palestrante motivacional e já ocupou a presidência da Juventude do PSDB.

O velório será na capela da Pax Nippon, localizada na Rua 13 de Maio 2.102, no Centro de Campo Grande. Com previsão de início às 8h da manhã até às 15h. O sepultamento será no Cemitério Jardim da Paz, na BR-060, a partir das 16h30.