Dona de conveniência colide caminhonete em carreta na BR-163

Cleucir Maria Zanett, 57 anos, se envolveu em acidente no quilômetro 529 da BR-163 próximo à cidade de Jaraguari na tarde de ontem (29). A mulher que conduzia uma caminhonete S-10 teria atravessado a BR e não percebeu a aproximação de carreta que colidiu na parte lateral do veículo.

Cleucir é empresária e proprietária de uma loja de conveniência em São Gabriel do Oeste e o carro estava carregado com cerveja que seria deixada em sua loja.

Segundo o site Idest, equipe da CCR MSVia socorreu a mulher, encaminhada para Santa Casa de Campo Grande. A vítima, segundo o site, teria ficado retida dentro do veículo, mas consciente e orientada.

Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e as causas do acidente serão apuradas.