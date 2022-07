Sábado será quente mas previsão é de mudança no tempo com chegada de frente fria

A manhã deste sábado (16) começou com termômetros em elevação, sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul, mas a previsão indica mudanças no tempo no Estado devido a chegada de uma frente fria.

De acordo com a previsão elaborada pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima), há possibilidade de chuva fraca principalmente para a região centro-sul. Esta chuva porém será de baixo acumulado.

Em alguns municípios do Estado pode ocorrer apenas um aumento da nebulosidade. Para a região sul, as temperaturas mínimas devem ocorrer no período da noite, após a passagem da frente fria, com temperaturas entre 12ºC e 12ºC.

Neste sábado, antes da chegada da frente fria, os termômetros marcam um dia quente, entre 31ºC e 32ºC. Para Campo Grande, a previsão indica temperaturas mínima de 20°C e máxima entre 31-32°C. Estão previstos baixos índices de umidade relativa do ar, em torno dos 30% mas com tendência de melhora nos valores devido ao avanço da frente fria.