Lista de comerciantes selecionados para Festa Junina de Dourados é divulgada; Confira

Foi divulgada a lista dos comerciantes selecionados para 46ª Festa Junina de Dourados, que acontece entre os dias 13 e 15 de junho, no Centro de Convenções Antônio Tonnani. A seleção consta no Diário Oficial, edição nº 6.394, de sexta-feira (06).

As categorias são food truck, ambulante, artesanato e barracas. Uma variedade de produtos e comidas típicas estarão disponíveis ao público. Os artesãos contarão com espaço especial no evento, com música ao vivo e comodidade para o atendimento ao público. O evento promete movimentar a economia local e valorizar a cultura regional.

Após conferir a lista, os selecionados deverão apresentar comprovante de pagamento da taxa de inscrição (verificar valor no edital) e assinar o termo de compromisso até o dia 11 de junho, quarta-feira. Todos os itens comercializados no evento deverão estar em conformidade com as normas de segurança e higiene.

A participação está condicionada ao cumprimento de exigências de segurança, como a utilização de extintores, mangueiras com registro p13 e uniforme para manipulação de alimentos. Estará proibida a venda de bebidas em garrafas de vidro, bebidas destiladas e o uso de espetinhos pontiagudos. A festa é realizada Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

Nos três dias de evento, artistas nacionais e regionais levam ritmos diversos e muita animação para o público. A abertura do evento será na sexta-feira (13) contará com os artistas Maria Eduarda, Grupo Terra Seca e as gêmeas Júlia e Rafaela, que gravaram o projeto “Buteco das Igual”, com muita música de viola.

No sábado (14), abrilhantam a festa o grupo Postal Sul, João Camaleão e a dupla Brenno Reis e Marco Viola, que promete envolver o público com clássicos como “Pode voltar paixão”, “Piracicabano” e “Faca que não corta”. Para o domingo (15) estão confirmadas as atrações Surungo Bueno, Forrodiando e a dupla Alex e Yvan.

