BYD realiza campanha “48 horas eletrizantes” com condições especiais para modelos produzidos na Bahia

Ação acontece nesta sexta e sábado, dias 20 e 21 de março, com ofertas para Dolphin Mini GS, King GS e Song Pro GS

A rede de concessionárias da BYD promove nesta sexta-feira (20) e sábado (21) mais uma edição da campanha “48 horas eletrizantes”, com condições comerciais especiais para três modelos produzidos na fábrica de Camaçari, na Bahia: BYD Dolphin Mini GS, BYD King GS e BYD Song Pro GS.

Entre os destaques está o Dolphin Mini GS, apontado pela marca como o modelo mais vendido no varejo em fevereiro. Durante a campanha, o compacto elétrico está disponível com parcelas a partir de R$ 999, conforme condições estabelecidas pela fabricante.

Para o King GS 2025/26, a empresa oferece taxa 0%, com entrada de 60% e saldo em 24 parcelas, ou bônus de R$ 10 mil na avaliação de veículo usado, de qualquer marca, na troca. Já o Song Pro GS 2025/26 poderá ser adquirido com taxa 0%, entrada de 60% e saldo em 36 parcelas, ou valorização de R$ 10 mil no seminovo.

Como benefício adicional, a montadora anuncia dois anos de revisões gratuitas para os modelos participantes. No caso do King, a condição é válida para unidades na cor branca. Para Dolphin Mini e Song Pro, a campanha contempla todas as cores de carroceria.

A empresa também mantém a oferta de soluções de recarga. Clientes de modelos super-híbridos recebem gratuitamente um carregador portátil. Já quem adquirir veículos 100% elétricos leva um carregador do tipo wallbox.

Segundo Fábio Lage, diretor comercial da BYD no Brasil, campanhas como essa ampliam o acesso à tecnologia da marca e incentivam a eletrificação da frota. “Campanhas como as 48 horas eletrizantes são importantes porque aproximam ainda mais o consumidor da tecnologia da BYD e criam uma oportunidade concreta para que mais brasileiros deem o passo para a eletrificação”, afirmou. “O Dolphin Mini tem desempenhado um papel muito relevante nesse movimento ao reunir inovação, eficiência e baixo custo de propriedade. Em um cenário de instabilidade nos preços dos combustíveis, o modelo se apresenta como uma alternativa inteligente, econômica e alinhada às novas demandas de mobilidade do consumidor brasileiro”, completou.

A BYD informa que está presente em todas as regiões do país, com mais de 210 concessionárias em operação. Durante a campanha, as lojas funcionam em horário estendido, das 8h às 20h.

A montadora também mantém a Política de Recompra Garantida, que assegura o valor mínimo de 80% da tabela FIPE vigente na recompra de seminovos da marca, permitindo a troca por outro modelo BYD igual ou superior.

As condições completas podem ser consultadas no site oficial da fabricante.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram