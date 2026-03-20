Goleiro Hugo Souza é convocado para a seleção após lesão de Alisson

Foto: Thiago Ribeiro/ AGIF
Brasil encara França e Croácia nos próximos dias 26 e 31 de março 

O goleiro Hugo Souza, de 27 anos, é o mais novo convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, nos Estados Unidos. O jogador do Corinthians substituirá Alisson, cortado da equipe devido a uma lesão que sofreu durante treino do Liverpool no início do mês.

Hugo Souza se juntará aos goleiros Bento (Al Nassr/Arábia Saudita) e Ederson (Fenerbahce/Turquia) elencados por Ancelotti na última segunda (16), na penúltima convocação antes do Mundial em junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Nascido em Caxias (RJ), o camisa 1 do Timão figurou em listas anteriores do treinador italiano, mas só entrou mesmo em campo vestindo a Amarelinha na derrota inédita para o Japão (3 a 2) em outubro. No mês seguinte, Hugo Souza chegou a ser chamado, mas foi cortado por lesão.

A seleção encara a atual vice-campeã mundial França na próxima quinta (26), às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. Cinco dias depois – uma terça-feira – a Amarelinha medirá forças contra a Croácia, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Lista de convocados

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Bento – Al-Nassr (SAU)

Ederson – Fenerbahçe (TUR)

DEFENSORES

Alex Sandro – Flamengo

Bremer – Juventus (ITA)

Danilo – Flamengo

Douglas Santos – Zenit (RUS)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Ibañez – Al-Ahli (SAU)

Léo Pereira – Flamengo

Marquinhos – PSG (FRA)

Wesley – Roma (ITA)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos – Chelsea (ING)

Casemiro – Manchester United (ING)

Danilo – Botafogo

Fabinho – Al-Ittihad (SAU)

Gabriel Sara – Galatasaray (TUR)

ATACANTES

Endrick – Lyon (FRA)

Gabriel Martinelli – Arsenal (FRA)

Igor Thiago – Brentford (ING)

João Pedro – Chelsea (ING)

Luiz Henrique – Zenit (RUS)

Matheus Cunha – Manchester United (ING)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Rayan – Bournemouth (ING)

Vinicius Jr. – Real Madrid (ESP)

Com informações da Agência Brasil.

