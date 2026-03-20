Goleiro Hugo Souza é convocado para a seleção após lesão de Alisson

Brasil encara França e Croácia nos próximos dias 26 e 31 de março
O goleiro Hugo Souza, de 27 anos, é o mais novo convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, nos Estados Unidos. O jogador do Corinthians substituirá Alisson, cortado da equipe devido a uma lesão que sofreu durante treino do Liverpool no início do mês.
Hugo Souza se juntará aos goleiros Bento (Al Nassr/Arábia Saudita) e Ederson (Fenerbahce/Turquia) elencados por Ancelotti na última segunda (16), na penúltima convocação antes do Mundial em junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Nascido em Caxias (RJ), o camisa 1 do Timão figurou em listas anteriores do treinador italiano, mas só entrou mesmo em campo vestindo a Amarelinha na derrota inédita para o Japão (3 a 2) em outubro. No mês seguinte, Hugo Souza chegou a ser chamado, mas foi cortado por lesão.
A seleção encara a atual vice-campeã mundial França na próxima quinta (26), às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. Cinco dias depois – uma terça-feira – a Amarelinha medirá forças contra a Croácia, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.
Lista de convocados
GOLEIROS
Alisson – Liverpool (ING)
Bento – Al-Nassr (SAU)
Ederson – Fenerbahçe (TUR)
DEFENSORES
Alex Sandro – Flamengo
Bremer – Juventus (ITA)
Danilo – Flamengo
Douglas Santos – Zenit (RUS)
Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)
Ibañez – Al-Ahli (SAU)
Léo Pereira – Flamengo
Marquinhos – PSG (FRA)
Wesley – Roma (ITA)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos – Chelsea (ING)
Casemiro – Manchester United (ING)
Danilo – Botafogo
Fabinho – Al-Ittihad (SAU)
Gabriel Sara – Galatasaray (TUR)
ATACANTES
Endrick – Lyon (FRA)
Gabriel Martinelli – Arsenal (FRA)
Igor Thiago – Brentford (ING)
João Pedro – Chelsea (ING)
Luiz Henrique – Zenit (RUS)
Matheus Cunha – Manchester United (ING)
Raphinha – Barcelona (ESP)
Rayan – Bournemouth (ING)
Vinicius Jr. – Real Madrid (ESP)
Com informações da Agência Brasil.
