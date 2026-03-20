Presidente Lula e ministros se reunem na COP15 neste domingo em Campo Grande

Encontro da ONU traz autoridades e especialistas para discutir desafios globais e o futuro das espécies migratórias; Presidente do Paraguai, Santiago Peña confirmou presença no evento

OPresidente da República Luiz Inácio Lula da Silva participa neste domingo (22) de um dos encontros mais relevantes da agenda ambiental internacional, a Cop15. A capital sul-mato-grossense será o ponto de partida para debates que envolvem o futuro de espécies migratórias e os impactos ambientais que atravessam fronteiras.

A reunião acontece às 16h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, e reúne uma comitiva de peso. Estão confirmados Mauro Vieira, Marina Silva, Sonia Guajajara, Simone Tebet e Luciana Santos, além do presidente do Paraguai, Santiago Peña.

O encontro marca o início de uma semana de discussões intensas, reunindo representantes de governos, cientistas e organizações internacionais. Ao todo, mais de duas mil pessoas devem participar dos debates, que vão girar em torno da preservação de espécies migratórias, proteção de habitats e soluções para desafios ambientais globais.

Com o evento sendo realizado pela primeira vez no Brasil, Campo Grande passa a ocupar o centro das atenções em um tema que mobiliza países de todo o mundo. As discussões seguem até o dia 29 de março e podem influenciar diretamente decisões e políticas ambientais nos próximos anos.

Maior Esquema de Segurança

Para sustentar o evento, uma megaoperação foi colocada nas ruas, com cerca de 200 agentes atuando em diferentes frentes. A estratégia envolve escoltas de autoridades, fiscalização intensa no trânsito e equipes preparadas para respostas rápidas em situações de risco.

Logo nos primeiros dias, o foco será garantir o deslocamento seguro das comitivas oficiais. Para isso, além das ações em solo, aeronaves vão sobrevoar a cidade monitorando o tráfego em tempo real, identificando pontos críticos e auxiliando na tomada de decisões.

Equipes especializadas também ficam de prontidão para agir em cenários mais delicados, como bloqueios de vias ou eventuais manifestações.

Motoristas precisam se preparar: o trânsito deve sofrer mudanças, principalmente nas regiões próximas ao anel viário e em rodovias estratégicas como a BR-163 e a BR-060. A recomendação é redobrar a atenção e buscar caminhos alternativos sempre que possível.

Outro ponto importante é manter distância de comboios oficiais, que seguem protocolos rígidos e podem gerar interdições momentâneas.

A operação foi desenhada para garantir segurança total durante o evento, tentando ao mesmo tempo reduzir os impactos na rotina da cidade.

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