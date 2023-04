Zeca volta a ser internado por medida de segurança

O deputado estadual e ex-governador, Zeca do PT retornou ontem (10), para o Hospital para ter cuidados específicos com a Dengue.

Zeca que havia retornado a Assembleia após ficar afastado devido uma recuperação de duas cirurgias cardíacas, mas a pedido médico voltou ao hospital.

Em nota sua assessoria explicou “ A internação foi recomendada pelos cardiologistas da Cassems por conta do tratamento de recuperação que Zeca está fazendo em virtude das angioplastias coronarianas que realizou no mês de março. Na ocasião, Zeca teve artérias do coração desobstruídas, com a colocação de stents. De acordo com a esposa do deputado, Gilda Maria dos Santos, a internação é uma medida de segurança para Zeca cuidar melhor da hidratação do organismo e os médicos poderem monitorar se a dengue vai afetar o coração do ex-governador.”, detalhou sobre o retorno ao hospital.

