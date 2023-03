Zeca do PT é submetido a nova cirurgia, mas passa bem

O deputado estadual e ex-governador do PT, Zeca foi submetido a um segundo cateterismo no Hospital da Cassems, em Campo Grande nesta quinta-feira (15).

O parlamentar fez um primeiro procedimento na noite de segunda-feira (13), quando colocou dois stents e desobstruiu uma artéria, mas após deixar o hospital sentiu novas dores no tórax e precisou retornar na noite da última quinta.

Sua assessoria emitiu uma nota sobre o estado de saúde dele. “O cateterismo de hoje foi determinado pela equipe médica após a constatação de que a parte da artéria esquerda do coração que estava calcificada não poderia ser recuperada apenas com medicação, como inicialmente havia sido previsto. Sendo assim, foi feita uma nova angioplastia coronariana, na qual foram colocados novos stents nessa artéria. Assim como no primeiro cateterismo, Zeca passará a noite na UTI sob observação e nesta sexta-feira deve realizar novos exames para avaliar se poderá ser transferido para um apartamento da enfermaria.”, detalhou a nota.

Ele está sendo acompanhado por sua esposa que afirmou que os procedimentos ocorreram sem nenhuma intercorrência e agradeceu todas as orações.

