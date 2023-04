Terça-feira será de sol forte e possibilidade de chuva em MS

A meteorologia indica sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul para esta terça-feira (11). Essa oscilação ocorre devido a atuação de uma circulação anticiclônica. Nas regiões Norte, Bolsão e Pantaneira há a probabilidade para pancadas de chuvas devido a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que em Campo Grande, a mínima será de 20°C e a máxima de 30°C. Em Dourados, a mínima vai ser de 19ºC e máxima de 31°C. Ponta Porã e Iguatemi aguardam por mínimas de 19°C e máxima de 30°C.

No Norte, a previsão é de 21°C de mínima e máxima de 32°C. No Pantanal, Corumbá terá mínima de 23° e máxima de 30°C. Em Aquidauana, mínima de 22ºC e máxima de 32ºC. Na região do Bolsão, Três Lagoas terá 20°C de mínima e máxima de 32°C.

O Inmet emitiu alerta para risco de chuva intensa até o fim desta manhã em Alcinópolis, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.

