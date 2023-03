Zeca retorna para casa após duas cirurgias no coração

O deputado estadual e ex-governador, Zeca do PT após duas cirurgias no coração nesta última semana, recebeu alta no último sábado (18), na Capital.

Na primeira internação, Zeca passou por cateterismo e instalou dois stents. Ficou em observação e recebeu altamas após sentir dores no peito precisou voltar a ser internado novamente, precisando se submeter a novo cateterismo e nova instalação de stents.

Já está em casa, em ótima situação, segundo a esposa, Dona Gilda. O deputado passou por duas angioplastias coronarianas, nas quais as artérias do coração passaram por desobstrução e inserção de stents – próteses de metal em forma de malha usadas para restaurar o fluxo sanguíneo.

Em mensagem divulgada pelo WhatsApp, Zeca e sua esposa, Gilda Maria dos Santos, agradeceram pelas energias positivas e orações. “Ele está ótimo”, afirmou Dona Gilda.

