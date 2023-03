PMA captura jiboia com presa no estômago

Uma cena pouco comum nas grandes cidades, porém no portal do Pantanal é comum cenas como a vista e detida hoje pela PMA de Miranda, que neste último sábado (18), recebeu um chamado do bairro Vila Angélica informando sobre a presença de uma serpente que estava na calçada de sua residência à tarde.

Os Policiais Militares Ambientais foram rapidamente ao local e verificaram tratar-se de uma serpente da espécie Boa constrictor (jiboia) com cerca de 1,5 metros, que aparentemente estava com uma presa no estômago, que segundo o morador seria um pardal.

A equipe efetuou a captura da jiboia com uso de uma pinça especial e a colocou em uma caixa de contenção. O animal não apresentava ferimentos e os Policiais realizaram a soltura no habitat, em uma área de vegetação distante do centro urbano.

