Babu é o nono eliminado do The Mask Brasil

A coruja que trouxe belos espetáculo desde o início da temporada do programa musical de domingo, saiu neste domingo (19), revelando o ator Babu como o coruja do programa.

“Foi lindo”, disse Babu, o nono desmascarado da temporada, que confessou ter ficado nervoso com as coreografias após um tempo longe dos palcos.

Neste programa a convidada da rodada foi Joelma que também participou e cantou para animar os jurados antes da descoberta do mascarado do dia. Ela subiu ao palco para cantar “A lua me traiu”, relembrando os tempos de Calypso e levantou a platéia.

Babu contou que ninguém da sua casa sabia que ele estava no programa, porque ele dizia que estava fazendo externas para a novela, que começa amanhã às 18h e ele faz parte do elenco. Babu também acabou homenageando os professores do país em nome de uma tia que ama corujas e é professora.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.