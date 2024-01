Levantamento detecta três bairros da Capital com risco de infecção do mosquito da dengue

O LIRAa (Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti) realizado neste mês de janeiro detectou três bairros com risco de infestação do mosquito, outros 41 em situação de alerta e em 28 a situação é considerada satisfatória.

Os principais centro de atendimento público que receberam pacientes com o quadro clínico parecido foram a USF (Unidade de Saúde da Família) Vida Nova, USF MAria Aparecida Pedrossiam + Dahma e UBS (Unidade Básica de Saúde) Estrela do Sul.

Conforme o levantamento divulgado neste mês pela CCEV (Coordenadoria de Vetores), O IIP (Índice de Incidência por Pessoa) maior que 3,9% é considerado risco. No entanto, as regiões citadas acima apresentam o IIP de (8,5), (5,3) e (4,4), respectivamente.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, reforça a importância da conscientização e engajamento ainda maior da população, uma vez que 80% dos focos são encontrados dentro das residências.

Em uma semana, casos de dengue crescem em mais de 200% em MS. Confira a reportagem.