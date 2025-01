“Vontade de começar logo”, diz vice-prefeita momentos antes de cerimônia de posse

Neste primeiro dia de 2025 acontece em todo o Brasil, as cerimônias de posse de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos nas eleições municipais de 2024. Em Campo Grande, Adriane Lopes nesta tarde, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no cargo de prefeita de Campo Grande, para o mandato de 2025-2028. Além dela, tomam posse na solenidade a vice-prefeita eleita Camilla Nascimento (Avante), e os 29 vereadores.

Momentos antes do início da cerimônia de posse, a vice-prefeita, Camilla Nascimento, disse estar ansiosa para começar os trabalhos na prefeitura de Campo Grande e que trabalhará em conjunto com a prefeita Adriane Lopes, e os secretários, por Campo Grande, onde todas as demandas serão tratadas com a mesma atenção.

Eu vou estar ao lado da nossa prefeita para ela dar continuidade a esse projeto que ela construiu com tanto carinho para a nossa cidade, para a nossa gente. Tanto ela quanto eu, como todos os secretários e os servidores, vamos fazer por merecer cada um desses votos que recebemos. Campo Grande vai ter uma grande surpresa nessa gestão!”

Sobre a escolha dos secretários, a vice-prefeita afirmou que o assunto será discutido ainda nesta semana, mas já adiantou que que todas as pastas terão suas demandas atendidas com igualdade.

“Teremos redução das secretarias, então vamos ver quantas que ela [prefeita] vai manter, quantas ela vai trocar. Estou na expectativa também, mas vai dar tudo certo. Todas as pastas são o nosso foco. Campo Grande é especial como um todo, todas as áreas serão atingidas da mesma forma. A prioridade é tudo. Seremos uma equipe muito unida”.

Com informações da repórter Carol Chaves

