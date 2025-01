Homem é assassinado a tiros em Corumbá no primeiro dia do ano

Wellington Xavier Castelo, de 41 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (1º), em Corumbá, a 428 km de Campo Grande. O crime aconteceu na Rua 21 de Setembro, esquina com a Delamare, na região do Bairro Cervejaria, e chocou os moradores do local. De acordo com informações obtidas por veículos de imprensa locais, testemunhas relataram que dois indivíduos invadiram a casa de Wellington pulando o muro.

A vítima, ao perceber a movimentação, tentou fugir correndo pela rua, mas foi alcançada e surpreendida pelos disparos. Wellington foi atingido e caiu a cerca de 100 metros de sua residência. Apesar de o Corpo de Bombeiros Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) terem sido acionados, o médico plantonista constatou o óbito assim que chegou ao local.

A Polícia Militar isolou a área para preservar a cena do crime, enquanto a Polícia Científica realizou a perícia no local. O caso foi registrado como homicídio qualificado por meio de emboscada e traição, uma das formas mais graves de classificação para esse tipo de crime.

As autoridades ainda não divulgaram informações sobre a motivação do homicídio ou sobre possíveis suspeitos. A investigação prossegue sob a responsabilidade da Polícia Civil, que buscará identificar os autores e esclarecer os detalhes do caso.

