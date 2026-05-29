“Você é meu nome para 2026”: Capitão Contar confirma indicação ao Senado por Bolsonaro

A relação política entre Capitão Contar e o ex-presidente Jair Bolsonaro foi construída com lealdade, confiança e alinhamento ideológico. Nesse contexto, Contar foi definido como o primeiro nome indicado por Bolsonaro para disputar o Senado Federal por Mato Grosso do Sul neste ano. O assunto foi destaque durante entrevista ao programa Hora do Contribuinte.

Desde 2017, Capitão Contar se mantém ao lado de Bolsonaro na defesa de pautas da direita, como segurança pública, redução de impostos, ética e transparência na gestão pública, entre outras. Contar entrou para a vida pública em 2018, tendo sido eleito o deputado estadual mais votado naquele pleito, com 78.390 votos.

Em 2022, o pré-candidato ao Senado protagonizou uma das campanhas mais surpreendentes do país ao chegar ao segundo turno da disputa pelo governo do estado com 612.113 votos, mesmo em um partido pequeno, sem tempo de televisão e enfrentando estruturas políticas tradicionais.

Segundo Contar, Bolsonaro acompanhou de perto toda a campanha. “Ele falava comigo toda semana, sempre me incentivando e acreditando no projeto. Ele sempre soube da minha conduta e do meu trabalho”, relembrou.

A parceria entre os dois foi consolidada logo após o segundo turno de 2022. Dois dias depois da eleição, Bolsonaro ligou pessoalmente para Capitão Contar e fez o convite para disputar o Senado em 2026.

“Ele perguntou se eu queria ser senador e disse: ‘Você é meu nome para 2026’. Desde então, assumi essa missão”, afirmou.

A partir daquele momento, Contar passou a direcionar sua trajetória exclusivamente para o projeto ao Senado, recusando inclusive disputar outros cargos em 2024.

Capitão Contar foi convidado a retornar ao PL pela presidência e pela diretoria nacional do partido, com apoio do presidente do diretório estadual e de Flávio Bolsonaro, além da anuência do ex-presidente Jair Bolsonaro, para atuar como pré-candidato ao Senado. Desde então, seu nome vem sendo testado em pesquisas eleitorais. Levantamentos de credibilidade indicam Contar e Reinaldo Azambuja na liderança das intenções de voto em cenários que simulam a formação de uma chapa entre os dois.

Além de defender a continuidade do projeto conservador iniciado por Bolsonaro, Capitão Contar também apoia Flávio Bolsonaro, que considera preparado para dar sequência às pautas defendidas pela direita no país.

“Flávio está preparado, conhece o Congresso e representa a continuidade de um projeto que defende menos impostos, mais segurança pública, mais liberdade, o combate à corrupção e a defesa da população brasileira”, destacou.

Para Capitão Contar, sua trajetória política sempre esteve ligada ao propósito de representar os mesmos valores defendidos por Bolsonaro.

“Eu entrei na política para defender o que é correto, com coragem, verdade e responsabilidade. Sempre fui leal a essa missão ao Senado, designada por Bolsonaro. É um compromisso com o Brasil e com o povo de Mato Grosso do Sul que acredita na mudança”, concluiu.

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