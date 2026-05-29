Argentina anuncia convocados para a Copa de 2026 e Messi pode bater recorde histórico

A Seleção Argentina anunciou oficialmente nessa quinta-feira (28) a lista dos 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A divulgação foi feita pela Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por meio das redes sociais.

Atual campeã mundial após o título conquistado no Catar, em 2022, a Argentina confirmou a presença de nomes de destaque como Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez e Flaco López para o Mundial que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

A data limite para o envio oficial das listas das seleções à Fifa é 30 de maio.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Selección Argentina (@afaseleccion)



Principal estrela da equipe argentina, Messi poderá alcançar uma marca inédita no torneio. O camisa 10 do Inter Miami CF pode se tornar o primeiro jogador da história a disputar seis edições de Copa do Mundo.

A Argentina integra o Grupo J da competição, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. A estreia da seleção está marcada para o dia 26 de junho.

Confira os convocados da Argentina para a Copa do Mundo de 2026:

Goleiros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli e Juan Musso.

Defensores: Cristian Romero, Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico.

Meio-campistas: Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul e Valentín Barco.

Atacantes: Flaco López, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Nicolás González, Nico Paz e Thiago Almada.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais