Discussão sobre cultivo de maconha termina em facada e apreensão de plantas em Campo Grande

Uma briga entre padrasto e enteado terminou com um homem de 45 anos esfaqueado na madrugada desta sexta-feira (29), no Bairro Amambaí, em Campo Grande. A confusão, segundo a polícia, começou após uma discussão envolvendo o cultivo de pés de cannabis na residência da família.

A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência de lesão corporal e encontrou versões diferentes sobre o que teria motivado a agressão.

De acordo com o padrasto, ele questionou o enteado, de 34 anos, sobre a plantação existente no imóvel. A conversa teria evoluído para uma discussão e, durante a confusão, o rapaz teria ido até a cozinha, pegado uma faca e desferido um golpe no abdômen dele.

Já o enteado relatou que estava no quintal cuidando das plantas quando o padrasto chegou em casa acompanhado da mãe dele, após terem consumido bebida alcoólica em um bar da região.

Segundo a versão apresentada pelo rapaz, o padrasto se irritou ao ver a plantação, chutou um dos vasos e passou a agredi-lo com socos e chutes. A mãe confirmou o relato e afirmou que também foi atingida ao tentar separar os dois.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, durante a briga o padrasto teria tentado atacar mãe e filho com uma tesoura. Para se defender e encerrar as agressões, o enteado pegou uma faca de cozinha e atingiu o homem.

O Corpo de Bombeiros prestou socorro à vítima, que foi encaminhada consciente para a Santa Casa. A lesão foi considerada inicialmente sem gravidade, mas o homem permaneceu em observação médica.

Durante a ocorrência, os policiais localizaram um frasco com óleo à base de cannabis com o enteado. Ele apresentou documentação médica e autorização judicial para uso medicinal de canabidiol.

Questionado sobre o cultivo, o rapaz admitiu manter as plantas no imóvel e apresentou aos policiais o local onde estavam. Foram apreendidas três plantas e outras porções da substância, encaminhadas à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

O enteado informou que já protocolou pedido judicial para autorização de cultivo da planta para fins medicinais, mas ainda aguardava decisão da Justiça.

Ele apresentava hematomas no rosto e escoriações pelo corpo. A mãe também sofreu ferimentos leves nas mãos.

A faca usada na confusão foi apreendida. O padrasto, identificado no registro como faixa-preta de karatê Shotokan, foi autuado em flagrante e permaneceu sob escolta policial no hospital. O enteado foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.