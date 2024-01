Viviane Luíza toma posse em 1ª pasta voltada apenas à cidadania

Na tarde dessa quarta- -feira (3), tomou posse da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), a secretária Viviane Luíza da Silva. Na ocasião, esteve como representante do Estado o vice- -governador em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PP), além dos oito subsecretários das pastas que compõem a secretaria, que é uma inovação em território nacional e a primeira do Brasil em atividade voltada apenas à cidadania.

Em coletiva, o vice-governador Barbosinha (PP), que substitui, até o dia 14 de janeiro, Eduardo Riedel, argumentou que a inovação emancipa e traz a participação da população, mais do que como eleitora, mas como cidadã de direito pertencente à sociedade. “A doutora Viviane é a primeira secretária a ocupar a titularidade desta faixa tão importante, que dá transversalidade ao governo e tem a função de estabelecer o diálogo com toda a secretaria. (…) A interface é exatamente estabelecer essa conexão e construir diálogo e políticas com todas as áreas que possam fazer esse processo emancipatório da participação do cidadão e da cidadã”, argumentou.

Segundo o gestor, é importante destacar a diferença entre a assistência social e cidadania, pois a cidadania visa fazer com que o cidadão consiga caminhar “com as próprias pernas”. O poder público surge como agente auxiliar nesse processo de emancipação, ao fornecer a assistência e recursos necessários para que haja dignidade como cidadão. “Criar emancipação é tirar aquela pessoa do estado de necessidade, daquela política pública que tem que ser momentânea e emergencial. Esse é exatamente o princípio da cidadania, da ação de emprego, por meio do processo de educação, de qualidade e possibilitar que as pessoas possam ser tratadas com absoluta igualdade”, pontuou Barbosinha.

Em primeiro momento, a subsecretaria deve funcionar na Fernando Corrêa da Costa, de maneira improvisada, a princípio e contando com uma infraestrutura que possa abrigar funcionários, secretária e, sobretudo, o cidadão que necessita de assistência.

A secretária da SEC, Viviane Luíza da Silva, pontuou que o primeiro passo será a elaboração do planejamento deste ano, que deve ser entregue pelos subsecretários até o dia 15 de janeiro. “Os desafios são grandes, como sabemos. Estamos empenhados e imbuídos para fazer a diferença dentro do Governo do Estado e no Mato Grosso do Sul, para que as pessoas se sintam impactadas com a secretaria”, destacou.

Por Julisandy Ferreira

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram