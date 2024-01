Mãe que perdeu o filho para dengue é a primeira a receber vacina em Dourados

Honrando a memória do filho Júlio César Arthur da Costa, que morreu aos 15 anos, vítima de dengue hemorrágica, a dona de casa Francisleine Costa foi a primeira a tomar a vacina contra a doença em Dourados, cidade pioneira no Brasil na imunização contra a dengue.

Emocionada, Francisleine relembrou a morte do filho, em fevereiro de 2023. “Meu filho deixou um legado. Depois de sua partida repentina e tão prematura, Dourados agora é a primeira cidade a imunizar a população de forma gratuita. Ele sempre será lembrado”, comentou.

Francisleine continua dizendo que o filho foi enterrado no dia do aniversário. “Perdi meu filho e agora meu objetivo é fazer campanha para que todos tomem a vacina. É importante falar que o quintal limpo é o remédio mais eficaz para combater a dengue”, finaliza.

Em fevereiro de 2023, Júlio César Arthur da Costa Escobar, de 14 anos, morreu após sofrer falência múltipla de órgãos, ocasionada por uma dengue gravíssima. Na época, o adolescente atuava em uma das categorias de base do clube de futebol Ubiratan e recentemente havia sido aprovado em uma “peneira” para testes no Fluminense, que aconteceriam na segunda quinzena deste mês, no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a coordenadora da unidade de saúde, Rosália Ferreira dos Santos, a procura pela vacina contra a dengue tem sido surpreendente, no primeiro dia.

“A vacina chegou por volta das 8h30 da manhã e já tínhamos mais de 20 pessoas na espera, inclusive algumas acima de 60 anos, que, infelizmente, estão fora da faixa etária que é o foco desta ação.” Ela explica que as doses disponíveis são exclusivamente para cidadãos de Dourados. “Quem já mora na cidade há algum tempo e ainda não tem seu cadastro atualizado no sistema de saúde, precisa apresentar comprovante de residência, além de apresentar o cartão do SUS”, completa.

Para receber a primeira dose, basta se dirigir à unidade de saúde mais próxima, com documentos como CPF e cartão do SUS. A princípio, somente pessoas com idade entre 4 e 59 anos de idade podem tomar o imunizante.

O ciclo completo de imunização é atingido com as duas doses e a Qdenga apresentou, nos ensaios clínicos, ter eficácia geral de 80,2% contra a dengue causada por qualquer sorotipo, após 12 meses da segunda dose.

A vacina também reduziu as hospitalizações em 90%. Segundo o laboratório Takeda, a vacina garante imunização contra a dengue por até cinco anos.

Boletim epidemiológico

O novo boletim epidemiológico da dengue, publicado nessa quarta-feira (3), pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), mostra que 2023 terminou com 42 mortes relacionadas ao mosquito Aedes aegypti, com dados até 30 de dezembro.

O boletim mostra ainda que, do total de mortes, 23 acorreram entre março e abril, o equivalente a 54%. O mês de novembro foi o único em que não houve óbitos. Durante todo o ano passado, foram 41.046 casos confirmados de dengue, em Mato Grosso do Sul.

Por Thays Schneider

