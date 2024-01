Morre cantor sertanejo João Carreiro, aos 41 anos

O cantor sertanejo João Carreiro, de 41 anos, morreu na noite desta quarta-feira (4), após passar por uma cirurgia no coração, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele estava internado no Hospital do Coração onde passaria por cirurgia para corrigir um prolapso na válvula mitral, anomalia popularmente conhecida como sopro no coração.

João Carreiro apresentou complicações já na sala de cirurgia, e não teria resistido as tentativas de reanimação. Ele será velado até às 9h desta quinta-feira na Câmara Municipal de Campo Grande e após, o corpo será encaminhado para Cuiabá, Mato Grosso, cidade natal do sertanejo, onde será sepultado.

“Vai dar tudo certo”

Na quarta-feira pela manhã, o cantor publicou em suas redes sociais um vídeo com informações sobre a cirurgia. “Vou realizar um procedimento médico e ficar uns dias fora aqui da internet, mas podem ficar tranquilos que vai dar tudo certo. Papai do céu tá tomando conta”, disse.

No período da tarde, a esposa, Francine Caroline, postou nas próprias redes que a cirurgia havia sido bem-sucedida, e que o coração do marido já estava funcionando com a válvula. Entretanto, após três horas, ela fez nova publicação pedindo orações ao cantor. Após o falecimento do cantor, Francine postou “Minha vida me deixou”.

Dupla de sucesso

João Sérgio Batista Corrêa Filho, ficou famoso por seu nome artístico, João Carreiro, e consolidou carreira ao lado do amigo de longa data, Hilton Cesar Serafim da Silva, o Capataz. Em suas redes sociais, o amigo lamentou a morte do ex-parceiro de palco.

“Recebi esta notícia triste ao lado da minha filha, ela hoje com 21 anos, lembro quando começamos, (ela na barriga da mãe), chorou ao meu lado…ninguém além de nós saberemos o que vivemos…Deus save o meu coração…vá em paz João, Deus conforte sua família e te receba de braços abertos”.

Carreira

Foi com a música ‘Desatino’ que a dupla se destacou em Mato Grosso, cidade natal dos dois cantores. Já a canção ‘Lágrimas de Crocodilo’ fez com que Mato Grosso do Sul os conhecesse. Já no cenário nacional, a dupla conseguiu destaque após a música ‘Bruto, Rústico e Sistemático’, em 2009, que também fez parte da trilha sonora da novela ‘Paraíso’, da Rede Globo.

A dupla se separou em 2014, e João se mudou para Sidrolândia com a família, para cuidar da saúde. Ele deixa esposa e uma filha.

Nomes da música sertaneja também prestaram homenagens ao cantor, caso da dupla Jads e Jadson. Nome em ascensão no gênero, a cantora Ana Castela também se pronunciou sobre a perda. “Que Deus conforte o coração de toda a família, amigos e fãs do João Carreiro. Ele foi um excelente cantor sertanejo”, publicou.