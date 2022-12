“Visitante” ilustre surpreende Paulo Lands durante a posse

Durante a cerimônia de posse do professor Paulo Lands que assumiu na manhã de hoje (8), uma figura ilustre na política do Estado, André Puccinelli (MDB), surpreendeu o mais novo vereador da Capital.

O professor entra na vaga do médico Dr. Sandro Benites (Patriota), ele foi empossado como vereador da Câmara Municipal de Campo Grande em solenidade no Plenário Edroim Reverdito, o Plenarinho, antes da sessão ordinária desta quinta-feira.

Segundo Lands nem ele esperava a presença do ex-governador André Puccinelli, amigo antigo de sua família, que são importantes lideranças comunitárias do bairro Marcos Roberto Capital. “Ele apareceu de surpresa e para a minha surpresa, Dr André acreditou nos meus pais. Ele me pegou no colo e durante a solenidade ao falar dos meus pais me emocionou muito”, contou Lands.

O ex-governador, André Puccinelli falou com o Portal do Jornal O ESTADO quando estava indo embora e afirmou que foi exclusivamente para homenagear o menino que viu crescer e que representa a liderança de bairro da Capital. “Lands eu conheço desde bebê, ele é filho da Sirlene e não acompanhei toda esta trajetória dele na política e hoje eu não poderia ficar sem vir dar um abraço neste menino”, revelou André.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.