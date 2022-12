Ponzini recebe homenagem do deputado Paulo Duarte

Na noite desta quarta-feira (7), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizou sessão solene para celebrar a determinação e o sucesso daqueles que ajudam a impulsionar o Estado dentre eles: empresários, policiais, professores, comerciantes, prefeitos, embaixador, gestores públicos, produtores rurais, advogados, diplomatas, médico, engenheiros, desembargador, sociólogo, dirigentes sindicais, fiscais tributários, políticos, pastores, padres, agrônomo, delegados, juízes, representante comercial, jornalista e consultor empresarial.

Os deputados condecoraram 82 personalidades e dentre elas o deputado Paulo Duarte mas foi quem homenageou mas foi entregue pelo deputado Eduardo Rocha(MDB), homenageou Paulo Salvatore Ponzini na solenidade.

Paulo é natural do Rio de Janeiro, economista de formação, é uma grande personalidade no nosso Estado, é atuante no serviço público, à disposição da população Sul-Mato-Grossense, lutando pelo desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda no nosso Estado. Possui mais de quarenta e seis anos de experiência em atividades de alta gestão de empreendimentos públicos e privados, incluindo: formação e liderança de equipes, coordenação de processos de planejamento e execuções de processos de gestão geral, administrativa, financeira e comercial. Tem experiência na coordenação de estudos e projetos de desenvolvimento regional.

Foi Presidente no Sindicato dos Economistas de Mato Grosso do Sul – na SINDECON/MS e atual Presidente no Conselho Regional de Economia – CORECON/MS. Ele foi responsável por auxiliar a diversificação da matriz econômica, ajudando na implantação da indústria de celulose no Mato Grosso do Sul.

