População escolhe nova diretoria de 99 escolas municipais

A eleição para escolha dos diretores e adjuntos acontece hoje (8) das 8h às 18h, em 99 unidades escolares da Reme (Rede Municipal de Ensino). Podem votar pais, alunos e os funcionários de cada unidade.

Estão na disputa 63 chapas únicas e 36 com duas ou mais chapas. Os novos diretores e adjuntos eleitos terão um mandato de quatro anos podendo se reeleger nos próximos pleitos.

O jornal O Estado conversou com os pais de alunos para saber o que é importante levar em consideração na hora de escolher a nova direção escolar. Conforme uma mãe que prefere não se identificar e que votará na Escola Municipal Bernardo Baís, o que pesa na hora da decisão são as propostas apresentadas pelas chapas. “Sempre tento observar o que de fato foi realizado aos alunos e na escola de maneira geral, como organização, limpeza, eventos, reuniões de pais, atividades extras e qualidade do lanche”.

Ao todo, concorrem 140 diretores e 79 adjuntos. Para compor a chapa, os candidatos devem ser efetivos e estar no exercício do magistério municipal há pelo menos cinco anos. As chapas tiveram até 8 de dezembro para realizem sua campanha eleitoral.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado do MS

