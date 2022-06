Vinda de Bolsonaro deve nortear a direção que a direita do MS apoiará

Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), no Estado estão alinhados no comando em apoiar a pré-candidatura de Tereza Cristina ao Senado, mas estão brigando entre eles quando o assunto é quem o presidente apoiará para pré-candidato ao governo do MS.

A vinda de Bolsonaro prevista para o próximo dia 20, deve dar um rumo ao apoio oficial, acabando com suposições e afirmações sem vídeos ou documentos que venham do presidente.

O deputado estadual, Coronel Davi, Bolsonarista, acredita que a discussão sobre o apoio de Bolsonaro irá acabar e todos seguirão para a mesma direção.

“Imagino que quando o presidente Bolsonaro vier aqui, toda essa celeuma vai acabar e teremos um caminho único a seguir aqui no MS. Aqui no MS, o PL aguarda um posicionamento do presidente Bolsonaro, que vai nos indicar um caminho para podermos apoiar uma candidatura”, afirmou Coronel Davi.