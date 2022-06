Domingo será de baixas temperaturas e tempo firme

O domingo (12) começou com geada e termômetros marcando 4,2ºC de temperatura mínima em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, na região de fronteira com o Paraguai, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Frente fria atinge apenas o estado do Mato Grosso do Sul em toda a região Centro-Oeste. Em Campo Grande as temperaturas, devem ficar entre 7º e 20º , dia de sol com algumas nuvens .

A temperatura mínima para o estado é de 7°C e máxima fica em 23°C. Não há previsão de chuva. No Distrito Federal e no Goiás, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Nesses estados, a temperatura fica entre

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.

