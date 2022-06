Vídeo: Suplicy interrompe reunião do PT

O vereador paulistano Eduardo Suplicy interrompeu e criticou algumas decisões do Partido dos trabalhadores durante evento de lançamento das diretrizes do programa de governo de Lula.

Durante a reunião, Suplicy ficou magoado devido a seu programa de renda básica de cidadania não ter sido considerado. O vereador cortou a fala de ex-senador Aloízio Mercadante (PT), um dos coordenadores da campanha para dizer que não foi convidado para reunião.

“A proposta não foi considerada, infelizmente, entreguei por e-mail há dez dias e não foi considerada ainda, aprovada por todos os partidos e sancionada pelo presidente Lula. Está no programa do PT há anos. Ele [Mercadante] tem alguma coisa comigo, não me convidou para a reunião! Mas hoje estou aqui.”

Segundo Mercadante, a proposta de renda básica ainda não foi discutida, mas em breve ela será discutida, pois as diretrizes colocam as propostas só em “linhas gerais”.

“Quando a gente fala em combater a fome, não estamos nos detalhes, quais são as propostas, têm menções genéricas. Em momento oportuno será discutido”, respondeu Mercadante, citando a diretriz número 20.

O assunto repercutiu no Twitter. A maioria dos comentários foram em defesa de Suplicy, já que os internautas viram um desrespeito de Lula em relação à figura histórica da política brasileira.

Toda a solidariedade ao @esuplicy. Espero que um dia a direção do PT esteja à sua altura — Gregorio Duvivier (@gduvivier) June 21, 2022

adoro o @esuplicy e mando aqui meus parabéns pelos 81 anos! apoio a renda básica de cidadania desde sempre. e que o PT tenha a EDUCAÇÃO de convidá-lo para os próximos eventos — cynara menezes (@cynaramenezes) June 21, 2022

Suplicy, goste dele ou não, é um cabra arretado. Mercadante, goste dele ou não, é um cabra arrogante. — Diego Amorim (@Diego1Amorim) June 21, 2022

Aniversário de 81 anos

Para adicionar outras camadas na polemica, Suplicy fez aniversário de 81 anos ontem (21). O vereador postou um vídeo em sua rede social e agradeceu as mensagens de apoio.

Meus sinceros agradecimentos a todas e todos pelas felicitações. pic.twitter.com/2NwHoJkgBf — Eduardo Suplicy (@esuplicy) June 22, 2022

