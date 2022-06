Se vacinou com Janssen? Saiba quem pode tomar 3º e 4º dose

O Ministério da Saúde autorizou na última nesta segunda-feira (20) que os vacinados com o imunizante Janssen recebam a 3º e 4º dose de reforço para ampliar a proteção contra Covid-19. A nova informação gerou dúvidas na população, por isso o Estado Online entrou em contato com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), para esclarecer quem pode receber as doses.

Em Campo Grande a vacinação com as novas doses da Janssen foi iniciada ontem (22), até então, o primeiro reforço (2º dose) estava disponível as pessoas com 18 anos ou mais que receberam a primeira dose da vacina há dois meses, já o segundo reforço (3º dose) era aplicado em pessoas com mais de 50 anos, quatro meses após a última dose.

Vale ressaltar que inicialmente o imunizante era aplicado como dose única, mas após recomendação do Ministério da Saúde foi iniciada a aplicação da dose reforço. Agora, a vacina Janssen é ministrada como os demais imunizantes disponíveis no Brasil (Pfizer, Coronavac e Astrazeneca), de 1º a 4º dose.

Quem pode tomar a 3º e 4º dose?

Pessoas entre 18 a 39 anos podem receber o segundo reforço (3º dose), desde que aguardem um intervalo de quatro meses após o primeiro reforço (2º dose).

Quem têm 40 anos ou mais pode receber um terceiro reforço (4º dose), também após quatro meses do segundo reforço (3º dose).

Indicação do uso

Em 6 de maio, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou que iria manter a indicação do uso da vacina Janssen contra a Covid-19, no Brasil. A decisão foi anunciada um dia após a FDA (Agência de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos), limitar o uso do imunizante devido ao risco de desenvolvimento de uma rara síndrome de coagulação do sangue.

Na decisão, a Anvisa concluiu que os benefícios superam os riscos e enfatizou que as vacinas são seguras.

“Até o momento, os benefícios superam os riscos para todas as vacinas aprovadas pela Anvisa. Assim, neste momento, a Agência não identifica a necessidade de ações regulatórias quanto à vacina da Janssen ou qualquer outra”, ressalta o comunicado da Anvisa.

Vacinação

A vacina contra a Covid-19 segue disponível para toda a população com 5 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose. A segunda dose pode ser aplicada também neste público desde que seja cumprido o intervalo estipulado pelo fabricante do imunobiológico.

Já a terceira dose, está disponível a toda a população que tenha 12 anos ou mais e tenha tomado duas doses há pelo menos quatro meses ou pessoas com imunocomprometimentos com intervalo de 28 dias da D2.

A quarta dose está disponível para pessoas com 40 anos ou mais, trabalhadores da saúde e também para quem tem imunocomprometimento e mais de 18 anos, desde que obedeça ao intervalo de quatro meses.

Com informações da Sesau.

