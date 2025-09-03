Vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira participa da entrega de títulos de regularização fundiária

A vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira participou, nesta quarta-feira (3), da entrega de 75 títulos de regularização fundiária a moradores da Vila dos Ofícios do Canaã 3, Jardim Vitória e bairros vizinhos. O evento aconteceu na sede da Agehab (Agência Municipal de Habitação de Interesse Social) e contou também com a presença do prefeito Marçal Filho e do secretário de Habitação Éder Felipe Souza Lima.

Gianni destacou a importância da ação para as famílias. “Cada escritura entregue significa dignidade, tranquilidade e segurança para quem esperou muitos anos. Esse é um ato de justiça social que garante cidadania de verdade”, afirmou.

A entrega faz parte de um trabalho conjunto da Prefeitura de Dourados, Governo do Estado e Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio do Programa Lar Legal. Desde o início da gestão, já foram contemplados moradores de diversos bairros, entre eles Izidro Pedroso, Terra Roxa, Eulália Pires, Antônio João, Jardim Ibiza e Rouxinol.

O prefeito Marçal Filho ressaltou que a habitação se tornou prioridade da administração e lembrou que já foi assinada a ordem de serviço para a construção de 198 moradias populares nos bairros Greenville e Cidade Jardim.

Para a moradora Francisca Rosa da Conceição, do Canaã 3, que aguardava a documentação há quase 40 anos, a entrega foi emocionante. “Pra mim, isso é um presente de Deus. Moro com meu bisneto e esperava muito por esse momento”, disse.

Com mais essa etapa concluída, a Prefeitura de Dourados reafirma o compromisso de transformar sonhos em realidade. Cada título entregue não é apenas um documento, mas uma página nova na história de famílias que agora podem chamar sua casa de lar definitivo.

