Operação Finee que bloqueou R$160 mil de esquema criminoso cumpre mandados contra fraudes eletrônicas em Dourados

Na cidade, a ninvestigação busca reunir provas e o destino dos recursos roubados de uma empresa no Rio Grande do Sul

Na manhã desta quarta-feira, (03), a Operação Finee voltada ao combate aos crimes de furto qualificado e estelionato cumpiu três mandados de busca e apreensão em Dourados.

O caso começou a ser investigado em junho de 2024, após uma empresa de Santa Maria ter as contas bancárias invadidas, que resultou num desvio de mais de meio milhão de reais.

A operação em Dourados teve como objetivo reunir provas e aprofundar a investigação sobre o destino dos recursos roubados. Os mandados foram cumrpidos pela 1ª Delegacia de Polícia de Dourados em apoio a 3ª Delegacia de Polícia de Santa Maria.

Em mais de um ano de apurações, a Polícia Civil identificou diversos beneficiários do esquema criminoso e representou pelo bloqueio de mais de R$ 160.000,00 oriundos do valor desviado.

