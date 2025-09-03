Foragidos são encontrados e presos na Avenida Brasil em Ponta Porã

Equipe tática da PM recebeu informações sobre paradeiro de um foragido que estava em um carro e na abordagem outro foragido foi descoberto no veículo

Na última terça-feira (02), um foragido de 30 anos e outro de 43 foram capturados em uma ação conjunta da Polícia em Ponta Porã.

Uma equipe da Força Tática recebeu informações da Polícia Civil durante patrulhamento ostensivo sobre uma caminhonete Chevrolet S10 de cor prata, que estaria sendo utilizada por um foragido de Minas Gerais. O veículo foi localizado e abordado na Avenida Brasil e era ocupado por dois homens.

Na checagem, um deles foi identificado como procurado pela Justiça Federal de Ponta Porã por tráfico de drogas. O outro indivíduo tentou se passar por outra pessoa, mas, após consultas nos sistemas policiais, foi identificado e tinha um mandado de prisão expedido pela Comarca de Monte Azul/ Minas Gerais.

Os dois presos foram conduzidos à unidade policial, onde permanecem. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigação Geral (SIG), em ação conjunta com a Polícia Militar, através da Força Tática do 4º Batalhão.

