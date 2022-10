Vice de Marquinhos Trad, Viviane Orro vota em Aquidauana

Apostando que Marquinhos Trad deverá estar no segundo turno da eleição a candidata a vice-governadora de Mato Grosso do Sul pelo PSD, Viviane Orro votou na manhã deste domingo (2) na UEMS de Aquidauana.Viviane Orro que é médica, filha do pecuarista Odison Nogueira e Sueli Nogueira, esposa do ex-prefeito de Aquidauana e Deputado Estadual, Felipe Orro deverá acompanhar a apuração em casa.

Viviane reforçou a importância do voto. “Estou com o coração tranquilo e com a sensação de missão cumprida, de que fizemos nosso trabalho. Hoje está um dia bonito de votação, com sol, com muita tranquilidade para depositar o voto. É muito importante que todos façam esse dever de cidadão brasileiro, de sul-mato-grossense”, disse.

Ela foi candidata à prefeitura de Aquidauana 2020, não eleita, obtivendo 5.036 votos.