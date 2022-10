Giselle vota e acompanhará apuração na sede do partidos da Capital

Acompanhada do marido e de assessores a candidata do PT ao Governo Giselle Marques, chegou ao seu local de votação às 9h no Colégio Cristão Aliançados, na Vila Polonês. Ela foi acompanhada do marido e de assessores.

A candidata reforçou que é ambientalista e que caso chegue ao Executivo estadual, vai defender esse tema.

Gisele citou por exemplo que institucionalizaria a emissão de licenças ambientais para plantio de soja e eucalipto.

Giselle disse que vai acompanhar a apuração dos votos na sede do partido, localizada no Jardim dos Estados.