Riedel está convicto de que estará no segundo turno

“Estou convicto de que estarei no segundo turno e aí vamos conversar com todos que desejarem apostar no nosso projeto independente de suas convicções políticas”. Esta foi a declaração do candidato do PSDB ao Governo de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel ao chegar para votar na sua seção eleitoral localizada no prédio do do colégio Dom Bosco.

Ele estava acompanhado de suas esposa e disse que ficou satisfeito com a campanha propositiva que realizou nos últimos 45 dias e também durante a pré-campanha.

Eduardo Riedel disse que algumas pesquisas acabaram sendo usadas como instrumento de campanha mas apesar disso existem as consultas sérias que trazem os números que trazem a realidade da campanha eleitoral.

“Estamos bastamos convictos de que deveremos chegar ao segundo turno e assim que a apuração for concluída vamos conversar com todos mas priorizando o contato com o eleitor”, afirmou Riedel.

O candidato Tucano disse que deverá acompanhar a apuração em sua residência ao lado de familiares e de representantes da coordenação da campanha.