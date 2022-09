Vetos e um projeto serão avaliados na sessão desta Terça

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta terça-feira (13), um projeto de lei e três vetos da Prefeita. Os trabalhos têm início às 9h, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis.

Nesta terça-feira (13), às 9h os vereadores pareciam três vetos e um projeto. O primeiro é um veto parcial ao projeto de lei n. 10.527/22 de autoria do vereador Betinho que institui a política de atenção psicossocial nas comunidades escolares da Rede Municipal de Ensino, assim como a obrigatoriedade de lacres invioláveis em embalagens transportadas por sistema de delivery, também do vereador republicano, Betinho.

Por fim, ser apreciado também o veto total ao projeto de lei n. 10.519/22 de autoria dos vereadores Dr. Victor Rocha e Delei Pinheiro, que institui a política municipal para a população migrante.

O projeto que será analisado o projeto de lei n.10.633/2, que decide a mudança do nome da escola municipal Harry Amorim Costa. O projeto é de autoria dos vereadores Coronel Alírio Villasanti e Gilmar da Cruz.

