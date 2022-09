Jogos da juventude: atletas de MS faturam mais quatro medalhas

A Delegação de Mato Grosso do Sul conquistou mais quatro medalhas nesta segunda-feira (12) no Jogos da Juventude, a maior competição para atletas jovens do país, sediada neste ano em Aracaju (SE). O ciclismo e o wrestling (luta olímpica) garantiram os trunfos dessa vez.

O sul-mato-grossense Marciel Martinez Gonçalves retornará com a bagagem mais pesada para casa, com duas medalhas de ouro. Após ter subido ao lugar mais alto do pódio no estilo livre, no domingo (11), o atleta de 16 anos voltou a ser campeão, desta vez na luta greco-romana, na categoria até 110 kg.

Momento único na vida de Marciel, que pratica a modalidade há cerca de quatro e compete pela primeira vez nos Jogos da Juventude. “Felicidade muito grande, treinei duro para isso. Esses jogos serão um degrau a mais na minha carreira”, diz o estudante-atleta, que teve de virar a luta final para sair com o ouro.

“Meu professor [Agnaldo Santos] fala sempre para darmos o nosso melhor até o final da luta. Então, na hora eu pensei nele e fiz isso. Estava perdendo, dei o meu melhor até o fim e deu tudo certo”, conclui Marciel. Também no wrestling, Luan Alves Cabral conseguiu medalhar pela segunda vez na competição. Prata no estilo livre, agora o lutador de Mato Grosso do Sul terminou com o bronze na categoria até 55 kg. O wrestling se despede dos Jogos nesta terça-feira (13), com os embates por equipes. Mato Grosso do Sul faz parceria com o Espírito Santo e vai em busca de mais pódios.

No ciclismo, mais duas para Mato Grosso do Sul no quadro geral de medalhas e com direito a pódio compartilhado, no segundo dia de disputas. Na prova individual por pontos (australiana), Peterson Augusto Fernandes (17 pontos) e Thiago Onofre Boazal (14 pontos) faturaram prata e bronze, respectivamente, atrás apenas do sergipano Daniel Lima, que chegou a 53 pontos. Nesta terça-feira (13) acontece a última prova da modalidade, a de resistência.

Até o momento, o Estado soma 14 medalhas, sendo quatro de ouro, cinco de prata e cinco de bronze. A competição conta com mais de 4 mil atletas de 1,8 mil escolas brasileiras em 16 modalidades.

A delegação estadual é coordenada pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.