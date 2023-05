Vereadores votam parecer do TCE sobre adminisrtração de Alcides Bernal

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, durante sessão ordinária desta quinta-feira (18), Projeto de Decreto Legislativo 2.518/23, que aprova o parecer prévio exarado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) às contas do ano de 2013 da Prefeitura Municipal.

O projeto com aprovação do parecer é de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Casa de Leis. O parecer do Tribunal é contrário à aprovação da prestação das contas da Prefeitura, que à época tinha como prefeito Alcides Bernal.

A Comissão de Finanças da Câmara é composta pelos vereadores Betinho (presidente), Papy (vice-presidente), Luiza Ribeiro, Ronilço Guerreiro e Ademir Santana. A votação do Projeto de Decreto Legislativo acontece em única discussão.

