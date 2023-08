Homem é morto enquanto almoçava com a família em restaurante

Ridan Nunes Machado, 43, foi assassinado no início da tarde desta quarta-feira (17), enquanto almoçava com a família em um restaurante no Bairro Esplanada III, em Chapadão do Sul – 300 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Jovem Sul News, testemunhas relatam que a vítima almoçava em um restaurante com a esposa, de 18 anos, e sua filha, quando um homem que havia chegado em uma motocicleta, apontou a arma para a cabeça de Ridan e pediu para a mulher sair com a filha de colo. Em seguida atirou duas vezes.

Ela ainda correu e se trancou em um banheiro do local. O Corpo de Bombeiro de Chapadão do Sul foi acionado, mas chegando no local o homem estava sem vida. A Polícia Militar juntamente com a Polícia Civil está no local, e isolaram a área até a chegada para Perícia Criminal de Costa Rica.

Os investigadores da polícia civil agora trabalham para tentar identificar e localizar o autor do homicídio, através de câmeras de segurança da região e também ouvindo testemunhas. De acordo com o site do interior, existe a possibilidade da vítima ser morador do Chapadão do Céu (GO).

