Câmara realiza audiência para discutir a LDO 2024

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, nesta sexta-feira (28), audiência pública para discutir a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2024. O debate acontece a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso. Haverá transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis.

O projeto de lei 10.962/23, usado para estabelecer metas da administração pública e que serve como base para elaborar o orçamento, foi entregue na Câmara no último dia 17. A receita total estimada para o próximo ano é de R$ 6,526 bilhões, crescimento de 20,45% em relação ao estimado para este ano, de R$ 5,481 bilhões.

Com o início da tramitação, os vereadores poderão apresentar emendas à proposta. A expectativa é que o projeto seja votado até o final do primeiro semestre.

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização, composta pelos vereadores Betinho (presidente), Papy (vice), Luiza Ribeiro, Ronilço Guerreiro e Ademir Santana.

