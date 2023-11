Vereadores votam Lei Orçamentária Anual em duas sessões nesta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, em duas sessões nesta terça-feira (28), a LOA (Lei Orçamentária Anual). A proposta para 2024 conta com previsão de R$ 6,4 bilhões, que representa um crescimento de 18,6% em comparação ao último ano.

O projeto de lei 11.108/23 vai a primeira discussão e votação durante a sessão ordinária, marcada para às 9h. Em seguida, uma sessão extraordinária sem remuneração será realizada para votar a proposta em segunda discussão e votação.

O texto prevê R$ 6.426.565.761,00 para o Orçamento de 2024, aumento de 18,6% em relação aos R$ 5.418.631.265,00 previstos na Lei Orçamentária deste ano.

As emendas apresentadas pelos vereadores precisam estar em conformidade com o que estabelece o PPA (Plano Plurianual) e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que já foi aprovada pela Câmara de Vereadores no primeiro semestre.

