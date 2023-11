Eventos sobre Lei do Pantanal marcam a última semana de novembro

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem para sua última semana do mês de novembro dois eventos sobre a nova proposta para a criação de uma Lei do Pantanal, a ser enviada pelo Poder Executivo para apreciação dos deputados estaduais, para preservação e produção sustentável no bioma pantaneiro – saiba mais nesta matéria.

Às 8h, da terça-feira (28), os parlamentares recebem o governador Eduardo Riedel (PSDB) e sua equipe, na Sala da Presidência, para a apresentação do Projeto de Lei do Pantanal e detalhamento da proposta. Na sequência ocorre a sessão ordinária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

O dia 29 de novembro começa com a posse dos membros da Frente Parlamentar Invasão Zero, marcada para às 8h, na Sala da Presidência. Segundo o propositor da Frente, deputado Coronel David (PL) anunciou na última sessão plenária, devem estar presentes representantes da Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul), Associação dos Criadores do MS (Acrisul), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Novilho Precoce e representantes indígenas e do Movimento Sem Terra (MST).

Também às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara, ocorre a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Na sequência ocorre a sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia. Pela tarde, às 14h, também no Plenário Júlio Maia, ocorre uma audiência pública para debater com a representantes de entidades não governamentais e sociedade civil a nova proposta de Lei do Pantanal. O evento foi proposto pelo deputado presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Renato Câmara (MDB).

