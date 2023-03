Vereadores vão impetrar mandado de segurança contra a “Folha Secreta” da Capital

Os vereadores da Capital, Professor André Luis (Rede) e Marcos Tabosa (PDT) anunciaram na última quinta-feira (16) que vão impetrar um mandado de segurança para solicitar acesso à informação aos dados da Prefeitura de Campo Grande, que deveriam ser públicos, sobre o gasto com a chamada ‘folha secreta’.

O vereador Tabosa (PDT), na tribuna falou a respeito da servidora pública que era ligada diretamente ao gabinete do ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD) e neste mês de fevereiro recebeu mais de R$74 mil reais, sendo que o seu salário é de assessor-chefe, categoria DCA-4, com salário de R$ 5,9 mil. No portal da transparência os altos valores adicionais aparecem como “outras verbas temporárias” e “outras remunerações retroativas”.

Os vereadores suspeitam que na gestão de Marquinhos o termo ‘Plano de Trabalho”, era usado de forma irregular para maquiar as despesas da extras como “Folha Secreta”. Porém a o Plano de Trabalho na administração pública é o instrumento integrante de um termo a ser celebrado, que evidencia o detalhamento das responsabilidades assumidas pelos partícipes, identificando objetivo, programação física e financeira, cronograma de desembolso e outras informações necessárias ao desempenho do termo.

Tabosa ainda destacou que o pior ainda está por vir em relação ao inchaço da folha de pagamento da administração que só com servidores elevou os gastos de R$ 1,6 bilhão para R$ 2,5 bilhões.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.